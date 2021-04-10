В Индонезии открылась мечеть имени Имама Аль-Бухари

В Индонезии построили мечеть «Имам Аль-Бухари» в узбекском архитектурном стиле. Официальное открытие объекта пришлось в канун священного праздника Рамазан.

Мечеть была построена по инициативе посла Узбекистана в Индонезии по туризму Эко Шри Маргианти. Она спроектирована студентами-архитекторами университета Гундарма, а за образец были взяты святыни «Шахи Зинда», «Пойи Калон» и «Хаст Имам».

В своем онлайн-выступлении министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов отметил, что строительство этой мечети укрепит братские связи между двумя народами.

Сообщается, что открытие мечети сопровождалось и рядом мероприятий по продвижению паломнического туризма в Индонезии.