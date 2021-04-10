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  • 10 апрель 2021 15:53
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Узбекистан присоединился к специальному соглашению Европейского союза GSP+

Узбекистан присоединился к специальному соглашению Европейского союза GSP+10 апреля для Узбекистана вступает в силу специальная система преференций Европейского союза (ЕС) для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+), куда Узбекистан был принят в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций (GSP). Об этом сообщает UZReport.

 

Уровень использования преференций в рамках GSP в Узбекистане в настоящее время составляет 87%. Сегментами продукции, которые в наибольшей степени пользуются сокращенными льготами, являются текстиль и одежда, изделия из пластика, а также фрукты, орехи и овощи, что указывает на то, что структура экспорта Узбекистана уже более разнообразна по сравнению с его соседями из Центральной Азии.

 

Схема GSP+ предлагает дополнительные возможности для увеличения торговли между ЕС и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы на ряд важных экспортных товаров, таких как ткани, одежда и изделия из пластика. Несмотря на относительную близость к рынку ЕС, торговый потенциал еще не полностью использован, поскольку ЕС занимает лишь седьмое место в списке экспортных направлений Узбекистана.

 

Но GSP+ – это больше, чем торговый инструмент. Присоединяясь к схеме GSP+, страны с низким и низко-средним уровнем доходов обязуются эффективно выполнять 27 основных международных конвенций о правах человека и трудовых правах, защите окружающей среды и климата и надлежащем управлении. Регламент GSP предусматривает постоянный мониторинг обязательств получателей GSP+.

 


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