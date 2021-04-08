В Минтрансе заявили, что слухи о намеренном завышении стоимости авиабилетов в Россию, необоснованны

В Министерстве транспорта заявили, что слухи о намеренном завышении стоимости авиабилетов в Россию, необоснованны. Дефицит вызван огромным спросом и закрытием других видов транспортного сообщения.

Напомним, что российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 апреля 2021 года приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва – Ташкент – Москва каждое воскресенье, а авиакомпания Uzbekistan airways – с 7 апреля – каждую субботу по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент.

Купить билеты на данные рейсы могут все граждане Узбекистана и иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Узбекистане. Для полета по этому маршруту требуется сдать ПЦР-тест (на русском или английском языке) не более чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию.

Уже спустя несколько дней после объявления об открытии авиасообщения билетов на ближайшие месяцы не осталось. Пользователи писали, что они выкуплены за полгода вперед.

Вот как эту ситуацию прокомментировали в Министерстве транспорта.

"В настоящее время от населения поступает множество обращений по поводу отсутствия билетов на регулярные рейсы в данном направлении. Также данный вопрос широко обсуждается в социальных сетях. Избыточный пассажиропоток, направляющийся в Россию из нашей страны, невозможность использования других видов транспорта в связи с эпидемиологической ситуацией, а также ограниченное количество авиаперелетов являются причинами резкого увеличения дисбаланса между спросом и предложением", – отметили в министерстве.

До пандемии авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла 87 рейсов в неделю из различных регионов Узбекистана в Российскую Федерацию, а российские авиакомпании совершали 97 рейсов в неделю в различные города нашей страны. Только самолетами перевозилось свыше 40 тысяч пассажиров в неделю.

Кроме того, по маршрутам Ташкент - Москва, Андижан - Москва, Ташкент - Казань, Ташкент - Волгоград, Ташкент - Саратов, Ташкент - Новосибирск, Ташкент - Уфа, Андижан - Уфа осуществлялось регулярное движение 13 поездов в неделю.

Одновременно курсировали автобусные рейсы по 12 маршрутам: Ташкент - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Ташкент - Казань, Ташкент - Нижний Новгород, Ташкент - Омск, Ташкент - Новосибирск.

"Приведенные показатели объясняют, почему билетов на регулярные авиарейсы, совершаемые только один раз в неделю, не остается в продаже в данный момент. Все пассажиры, пользующиеся различными видами транспорта, в настоящее время вынуждены путешествовать только самолетами из-за введенных ограничительных мер", – сообщили в Минтрансе.

Там также добавили, что заявления, распространяемые в социальных сетях о том, что билеты были приобретены заранее агентами Uzbekistan Airways с целью продажи с искусственным завышением цен, абсолютно необоснованы.

Регулярные рейсы, выполняемые авиакомпанией Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Москва, продаются по цене билета эконом-класса до 4 200 000 сумов в одну сторону и билета бизнес-класса – до 10 736 222 сумов.

"В связи с этим просим пассажиров не обращаться к сомнительным лицам, предлагающим услуги по ускоренной покупке билетов, чтобы избежать недоразумений. И рекомендуем сравнить цену, указанную в билете, и сумму, которую вы заплатили", – подчеркнули в Минтрансе.

Кроме того, в социальных сетях распространяются ложные сообщения об осуществлении чартерных рейсов в Российскую Федерацию из разных регионов Узбекистана, а также наблюдается рост активности групп, организующих продажу билетов гражданам путем обмана и мошенничества.

Министерство транспорта рекомендует нашим гражданам проверять информацию на официальном сайте Агентства гражданской авиации о том, что разрешено ли выполнять полеты чартерным авиакомпаниям, во избежание подобной ложной информации и обмана. Пассажиры, планирующие лететь чартерными рейсами, обязаны иметь при себе основание для покупки билета для въезда в Россию.

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