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  • 10 апрель 2021 15:41
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Президент направил соболезнования королеве Великобритании

Президент направил соболезнования королеве ВеликобританииПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II по поводу кончины её супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

 

«В этот прискорбный для народа Великобритании момент всей душой разделяю боль Вашей утраты. Сил и стойкости Вашему Величеству и всем членам королевской семьи в это нелегкое время», — говорится в послании.

 

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив до своего столетия два месяца. В Великобритании объявлен национальный траур.


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