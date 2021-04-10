» » » Названа причина роста цен на растительное масло
﻿
  • 10 апрель 2021 15:39
  • 10

Названа причина роста цен на растительное масло

Названа причина роста цен на растительное маслоАнтимонопольный комитет Узбекистана опубликовал результаты изучения ситуации, связанной с резким ростом цен на растительное масло на внутреннем рынке. Об этом пишет gazeta.uz.

 

По данным комитета, в 2020 году в стране было реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из этого пришлось на импорт. При этом, в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН), ежегодная потребность страны в растительном масле оценивается более чем в 300 тысяч тонн.

 

На повышение стоимости сказалось влияние повышение цен на внешнем рынке и тот факт, что в странах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, из-за чего повышены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.

 

Увеличение цен на импортное масло и семена сказалось и на повышении стоимости отечественного хлопкового масла.

 

При этом растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, подчеркнули в АМК.

 

«В целях стабилизации цен на внутреннем рынке соответствующими министерствами и ведомствами разрабатываются все необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета.


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан планирует освободить от НДС импорт и продажу масла, мяса, сахара и картофеля

Узбекистан планирует освободить от НДС импорт и продажу масла, мяса, сахара и картофеля

Новости Узбекистана
﻿
UzAuto Motors объяснила повышение цен на авто

UzAuto Motors объяснила повышение цен на авто

Новости Узбекистана
﻿
Президент поручил стабилизировать цены на рынках

Президент поручил стабилизировать цены на рынках

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
ЦБ сообщил о стабилизации цен в первом квартале

ЦБ сообщил о стабилизации цен в первом квартале

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Президент распорядился создать фонд для сдерживания цен на продукты

Президент распорядился создать фонд для сдерживания цен на продукты

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика