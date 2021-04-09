Президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 8 апреля обсудил меры финансовой поддержки предпринимателей, рассказывает

Глава государства отметил, что во время пандемии на развитие сферы услуг было выделено 1 триллион сумов, в результате чего создано 20 тысяч новых рабочих мест.

В связи с этим Центральному банку поручено направить не менее 1 трлн сумов (15%) из средств, выделяемых в этом году на семейное предпринимательство, на новые проекты в сфере услуг.

Кроме того, планируется увеличить размер компенсации процентной ставки по кредитам с 1,5 до 1,75 раза от базовой ставки Центрального банка (с 21% до 24%). Сейчас Государственный фонд поддержки предпринимательства обеспечивает компенсацию процентных расходов по кредитам, которая распределяется по процентной ставке в 1,5 раза превышающей базовую ставку ЦБ.

В этом году предпринимателям будут предоставлены кредиты для пополнения оборотных средств не менее чем на 40 трлн сумов, а также «револьверные» кредиты экспортерам за счет 1 трлн сумов от Агентства продвижения экспорта.

Для расширения поддержки предпринимателей будет разработан порядок предоставления дисциплинированным предпринимателям, своевременно уплачивающим налоги в течение трех лет, права уплачивать 50% налогов в рассрочку.

Президент также поручил вдвое уменьшить размер штрафов за несвоевременное поступление валютной выручки от экспорта. На сегодняшний день в отношении 809 экспортёров применены штрафы на 708 млрд сумов.

Кроме того, указано распределять взыскиваемую принудительным исполнением задолженность наравне между бюджетом и предпринимателями.

Шавкат Мирзиёев отметил, что доля малого бизнеса в государственных закупках составляет всего лишь 12%. В Самаркандской области этот показатель не превышает 7,5%, Джизакской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях — 9%.

Президент анонсировал расширение возможностей для малого и среднего бизнеса в новой редакции закона «О государственных закупках», который будет подписан на следующей неделе.

Хокимы должны активнее вовлекать предпринимателей в этот процесс и увеличить их долю в госзакупках как минимум в 2 раза, заявил он.

В этом году программа занятости направлена на создание 457 тысяч новых постоянных рабочих мест. В частности, планируется создать 210 тысяч новых рабочих мест за счет организации малого и среднего бизнеса и новых индивидуальных предпринимателей, 248 тысяч новых рабочих мест за счет отраслевых и региональных инвестиционных проектов.

Кроме того, 40 тысячам безработных будут выделены субсидии на 92 млрд сумов для стимулирования их самозанятости.