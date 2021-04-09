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  • 9 апрель 2021 9:54
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В Узбекистане расширят сеть кинотеатров

В Узбекистане расширят сеть кинотеатровПорядок расширения сети кинотеатров утвержден указом президента «О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли». Об этом пишет gazeta.uz.

 

В каждом районе и городе Узбекистана субъектам предпринимательства безвозмездно выделяется 25 соток земельной площади несельскохозяйственного назначения под строительство торгово-развлекательных комплексов, имеющих в общей сложности не менее 250 зрительских мест и трех кинозалов.

 

С 1 июля 2021 года создание кинотеатров на 300 зрительских мест с четырьмя кинозалами в строящихся новых торгово-развлекательных комплексах, имеющих торговую площадь более 15 тысяч кв. м, станет обязательным.

 

До 1 января 2024 года при оснащении кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP и выше его), имеющими возможность защиты авторских прав, 50% расходов по их приобретению покрывается за счет средств государственного бюджета, но не более 50 млн сумов за одну единицу устройства.

 

Новым кинотеатрам в течение первых трех месяцев их работы национальные фильмы, произведенные на основе заказа Агентства кинематографии, будут предоставляться для показа безвозмездно.

 

Хокимиятам областей поручено до 1 июня выделить в каждом районном центре один, а в городских центрах — два земельных участка для создания торгово-развлекательных комплексов с кинотеатрами и до 15 июля провести открытые конкурсы с определением победителей на привлечение инвесторов к выделенным земельным площадям.

 

До 1 декабря 2021 года ожидается разработка, а до 1 мая 2022 года — полное завершение испытаний информационной системы по автоматизации работы кинотеатров, обеспечивающей защиту авторских прав на фильмы и достоверную оперативную информацию о каждом реализованном билете. С 1 августа 2022 года показ в кинотеатрах фильмов без подключения к этой информационной системе будет расцениваться как нарушение правил розничной торговли.

 

При Центре развития национальной кинематографии будет создана информационно-мультимедийная стриминг-платформа.


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