В Узбекистане запретят строить торговые центры без кинотеатров

Podrobno.uz.
Об этом говорится в указе президента Узбекистана "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".
Также в документе нашли отражение меры государственно поддержки предпринимателей, строящих торговые центры с кинотеатрами. Для них предусмотрен ряд льгот.
Так, например, в каждом районе и городе республики субъектам предпринимательства безвозмездно будут выделять 25 соток земельной площади под строительство торгово-развлекательных комплексов, имеющих кинотеатры с не менее тремя кинозалами.
Также до 1 января 2024 года при оснащении кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP), предоставляющими возможность защиты авторских прав, 50 процентов их расходов, связанных с приобретением указанных устройств, стоимостью за единицу устройства не более 50 миллионов сумов, будут покрываться за счет средств Государственного бюджета.
Документом также предусмотрено, что созданным новым кинотеатрам в течение первых трех месяцев их деятельности национальные фильмы, произведенные на основе заказа Агентства, предоставляются для показа бесплатно.