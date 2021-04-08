В Узбекистане запретят строить торговые центры без кинотеатров

В Узбекистане, начиная с 1 июля 2021 года, в строящихся новых торгово-развлекательных комплексах, имеющих торговую площадь более 15 тысяч квадратных метров, создание кинотеатров, имеющих в общей сложности не менее трехсот посадочных мест и четыре кинозала, будет являться обязательным, сообщает Podrobno.uz

Об этом говорится в указе президента Узбекистана "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".

Также в документе нашли отражение меры государственно поддержки предпринимателей, строящих торговые центры с кинотеатрами. Для них предусмотрен ряд льгот.

Так, например, в каждом районе и городе республики субъектам предпринимательства безвозмездно будут выделять 25 соток земельной площади под строительство торгово-развлекательных комплексов, имеющих кинотеатры с не менее тремя кинозалами.

Также до 1 января 2024 года при оснащении кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP), предоставляющими возможность защиты авторских прав, 50 процентов их расходов, связанных с приобретением указанных устройств, стоимостью за единицу устройства не более 50 миллионов сумов, будут покрываться за счет средств Государственного бюджета.

Документом также предусмотрено, что созданным новым кинотеатрам в течение первых трех месяцев их деятельности национальные фильмы, произведенные на основе заказа Агентства, предоставляются для показа бесплатно.