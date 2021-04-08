Национальное агентство "Узбеккино" сменило название

Национальное агентство "Узбеккино" переименовано в Агентство кинематографии Узбекистана, сообщает Podrobno.uz

Это предусмотрено указом президента Узбекистана "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".

Новое название агентства указывает на основные задачи, стоящие перед организацией. Это не только дальнейшее развитие высокого искусства кино, но и содействие созданию мощной киноиндустрии как одной из отраслей экономики страны.

Указом определены задачи Агентства - системное продолжение реформ, направленных на развитие национального киноискусства, совершенствование системы государственной поддержки данной сферы, создание инфраструктуры, обладающая современной и высокотехнологичной материально-технической базой, внедрение эффективных механизмов кинопроизводства на основе мирового опыта, а также создание республике современной инфраструктуры киноиндустрии и развития системы кинопроката.

Предусмотрено расширение сети кинотеатров, организация международных кинофестивалей, поощрение кинематографистов и предоставление им ряда преференций, улучшение качества образования в области кинематографии и многое другое.

Кроме того, в Узбекистане будет создан Центр развития национальной кинематографии. Это будет негосударственная некоммерческая организация, учрежденная Агентством кинематографии Узбекистана и Союзом представителей киноиндустрии Узбекистана.

Центр будет выступать организатором участия национальных фильмов в международных кинофестивалях и на престижных кинорынках мира. Кроме этого, Центр будет регулярно информировать общественность о своей деятельности, в частности, о каждом финансируемом фильме, объемах и условиях финансирования.

Указом также определены шесть ключевых задач, стоящих перед Центром развития кинематографии:

·финансовая поддержка производства национальных фильмов и сериалов, а также совместного создания кинопродукции;

·организация на основе рыночных принципов проката фильмов, произведенных на основе государственного заказа;

·привлечение отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, передаче в аренду и демонстрации национальных фильмов;

·финансирование обеспечения субтитрами и дубляжом национальных фильмов на иностранные языки, лучших мировых кинопроизведений – на государственный язык;

·обеспечение участия произведений национального киноискусства в международных кинофестивалях, а также организация отечественных и международных кинофорумов;

·поддержка Творческого союза кинодеятелей Узбекистана и негосударственных некоммерческих организаций, направлением деятельности которых является защита прав представителей киноискусства и киноиндустрии, посредством выделения грантов и социальных заказов.

Кроме этого, указом предусмотрено системное продолжение реформ, направленных на развитие национального киноискусства, совершенствование системы государственной поддержки данной сферы, внедрение в стране эффективных механизмов кинопроизводства на основе мирового опыта, а также создание республике современной инфраструктуры киноиндустрии и развития системы кинопроката.