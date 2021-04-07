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  • 7 апрель 2021 22:54
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Открыта регистрация для участия в RU-лиге игры «Заковат»

Открыта регистрация для участия в RU-лиге игры «Заковат»Интеллектуальная игра «Заковат», турниры которой успешно стартовали в Ташкенте и Самарканде, теперь пройдет и на русском языке. Организатором мероприятия выступает Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа.

 

Первая RU-лига этого клуба состоится в Ташкенте. Предварительно сообщат о месте ее проведения.

 

Как и в предыдущих играх, участники смогут проверить свои знания, а финалисты — разыграть призовой фонд. За первое место полагается 100 миллионов сумов, команды, занявшие второе и третье места, получат 20 и 10 миллионов сумов соответственно.

 

Подать заявки могут как отдельные игроки, так и сформированные команды по шесть человек. В первом случае составы будут объединять в случайном порядке и с учетом набранных баллов при прохождении отборочного этапа.

 

На этом турнире игроков ждут 40 вопросов, составителями которых стали ведущие авторы мирового спортивного интеллектуального движения. Для зрителей организуют отдельную викторину с призами.

 

Регистрация участников проходит на сайте https://zakovat.tv/ru.


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