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  • 7 апрель 2021 22:50
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Узбекистан первым в СНГ внедрил обязательную маркировку пива

Узбекистан первым в СНГ внедрил обязательную маркировку пиваУзбекистан стал «первой и единственной страной, успешно запустившей обязательную цифровую маркировку пивной продукции на территории стран СНГ», сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

 

Поэтапное внедрение системы цифровой маркировки табачной и алкогольной, в том числе пивной продукции, проходит в партнерстве с CRPT Turon (компания создана в Узбекистане российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — единым оператором системы маркировки товаров в России).

 

В рамках внедрения системы была запущена Национальная информационная система Asl belgisi, а с 1 января 2021 года начата обязательная цифровая маркировка табачной и алкогольной продукции. На 1 апреля в системе зарегистрировано свыше 7800 участников цепочки оборота алкогольной и табачной продукции.

 

Этим же решением правительства перед Государственным налоговым комитетом была поставлена задача по обеспечению запуска производства маркированной пивной продукции с 1 апреля 2021 года. В этот день «на трех самых крупных пивных заводах» страны (76,9% рынка) запущено производство маркированной продукции, подчеркивается в сообщении.

 

Отметим, что в России маркировка пивной продукции сейчас находится в стадии эксперимента, который стартовал с 1 апреля и продлится до 31 августа. По данным РБК, среднее время подготовки маркированной продукции занимает от четырех до девяти месяцев, соответственно, ее выпуск не начнется раньше сентября.

 

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