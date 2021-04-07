Сбор показаний с газовых счётчиков переводится на онлайн-режим. Таким образом в «Hududgazta'minot» упраздняется должность инспекторов, которые этим занимались.

В АО «Hududgazta'minot» просят потребителей не вступать во взаимоотношения с лицами, представляющимися инспекторами газоснабжающих организаций и не передавать им показания с приборов учета газа, которые не подключены к системе АСКУГ, а для оплаты счетов пользоваться мобильными платежными системами либо обращаться в банковские кассы. В ближайшие дни также будет запущен телеграмм-бот и приложение, посредством которых потребители смогут направлять показания с приборов учета газа, не поддерживающих систему АСКУГ.

В настоящее время электронные газовые счётчики устанавливаются в 77 городах и районах Узбекистана. Работы уже полностью завершены в Ташкентском, Зангиатинском и Кибрайском районах Ташкентской области, а также в Маргилане Ферганской области и Карманинском районе Навоийской области. В общей сложности по всей стране установлено свыше 991 тысячи смарт-счетчиков, информация с которых автоматически попадает в систему Billinggaz.

Отметим, полное внедрение системы в стране было намечено до 1 августа 2021 года. Однако недавно появилась информация, что в столице установка счётчиков завершится до конца года.