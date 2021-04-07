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  • 7 апрель 2021 22:41
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Побочные эффекты после вакцинации наблюдались у 71 человека — Нурмат Атабеков

Побочные эффекты после вакцинации наблюдались у 71 человека — Нурмат АтабековВ Узбекистане с начала вакцинации населения побочные эффекты выявлены у 71 привитых лиц, сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге в среду.

 

По его словам, у 45,7% вакцинированных наблюдалось повышение температуры (выше 37,5 градусов), 21,2% граждан ощущали слабые боли в теле, в 14,1% случаях — зуд на месте укола, у 11,2% — боли на месте укола, ещё 2,7% из них жаловались на «нервозность, слабость, страх». «Ни у одного человека, получившего вакцину, не фиксировались серьёзные побочные эффекты», — уточнил Нурмат Атабеков.

 

Он также сообщил, что по состоянию на 6 апреля в Узбекистане в общей сложности привито 49602 гражданина, 29860 из них — вакциной AstraZeneca, остальные 19742 — китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001.


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