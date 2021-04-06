Шавкат Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с Денисом Мантуровым

5 апреля президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте для участия в работе Международной промышленной выставки «Иннопром». Обэтом сообщает

Следует отметить, что «Иннопром» – это крупнейшая выставка, организуемая Правительством Российской Федерации, нацеленная на совместное продвижение передовых технологий и современных разработок в разных отраслях экономики. Мероприятие впервые проводится в нашей стране.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения полномасштабного практического сотрудничества, укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

Денис Мантуров информировал главу государства о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

На встрече особое внимание было уделено наращиванию многопланового взаимодействия на уровне бизнеса и регионов, расширению сотрудничества и реализации новых проектов в разных секторах экономики.

Подчеркнуто, что достижению этих задач должно служить успешное проведение в нашей столице выставки «Иннопром».