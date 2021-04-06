Узбекистан и Россия переходят на взаиморасчеты в национальных валютах?

Узбекистан и Россия в ближайшее время запустят валютные торги парой "рубль-сум". Это упростит взаиморасчеты в национальных валютах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова генерального директора "Российского экспортного центра" (РЭЦ) Вероники Никишиной.

"Мы очень активно содействуем переходу на расчеты в национальной валюте между Узбекистаном и Россией. В условиях нестабильности расчетов в долларах и евро все больше и больше наших клиентов выбирают расчеты в национальной валюте, как более предсказуемые и более стабильные. Росэксимбанк во втором полугодии прошлого года первым из российских кредитных учреждений открыл корреспондентский счет в сумах", – отметила она на полях промышленной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте.

По ее словам, за период с середины прошлого года и включая первый квартал этого года РЭЦ провел 38 клиентских операций и 39 операций по расчетам в нацвалютах. Он также предоставлял услуги по аккумулированию на счете Росэксимбанка экспортной выручки в сумах и конвертации сума в рубли и другую валюту.

"Мы действительно видим большой интерес к такому инструменту. У нас создана вся инфраструктура. Единственное обременение – у нас фактически при конвертации из рубля в сумы и наоборот происходит двойная конвертация – сначала рубль конвертируется в доллары или евро, а затем в сумы. Это связано с тем, что прямой торговли парой "рубль-сум" пока не существует. И мы сейчас ведем переговоры с узбекской биржей в этом направлении. Наши узбекские партнеры обещают, что в самое ближайшее время торговля парой "рубль-сум" откроется. Это снизит издержки для участников таких торговых операций на конвертацию", – подчеркнула она.