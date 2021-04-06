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  • 6 апрель 2021 9:31
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На заводе по производству синтепона в Андижане произошел крупный пожар

На заводе по производству синтепона в Андижане произошел крупный пожар5 апреля на заводе по производству синтепона в Андижане произошел крупный пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

 

Возгорание на предприятии, расположенного по улице «Чинобод», началось утром в 08:21 часов. Десять пожарно-спасательных расчётов регионального Управления МЧС сработали оперативно, уже через 3 минуты прибыв на место происшествия.

 

Огнём было охвачено около 200 кв. метров площади объекта. В кратчайшее время возгорание было полностью ликвидировано, и спасено более 1 тыс. кв метров площади. К счастью, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших, причины пожара устанавливаются.


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