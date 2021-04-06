5 апреля на заводе по производству синтепона в Андижане произошел крупный пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание на предприятии, расположенного по улице «Чинобод», началось утром в 08:21 часов. Десять пожарно-спасательных расчётов регионального Управления МЧС сработали оперативно, уже через 3 минуты прибыв на место происшествия.

Огнём было охвачено около 200 кв. метров площади объекта. В кратчайшее время возгорание было полностью ликвидировано, и спасено более 1 тыс. кв метров площади. К счастью, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших, причины пожара устанавливаются.