Рейсы между Россией и Узбекистаном, которыми смогут воспользоваться все узбекистанцы без ограничений, запустят по воскресеньям, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Консульский отдел посольства РФ.

Напомним, что 31 марта Узбекистан был внесён в список стран, с которыми Россия восстановила регулярное авиасообщение. По решению Оперативного штаба правительства России, на первом этапе будет выполняться 1 регулярный рейс в неделю по маршруту "Ташкент-Москва".

По информации авиакомпании "Аэрофлот", это будет рейс из Ташкента SU1891 по воскресеньям. Информацию о наличии и стоимости билетов, а также вопросам перелёта можно получить в представительстве российской авиакомпании в Ташкенте

"Только этим рейсом могут воспользоваться все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением Правительства России 635-р от 16.03.2020 года", – отметили в Консульском отделе.

Остальные рейсы, продолжающие летать по маршруту Ташкент – Москва, остаются чартерными. Для покупки билетов на них остаётся обязательным наличие оснований для въезда в Россию в соответствии с распоряжением.

При изменении графика вылета регулярного рейса, а также добавлении новых регулярных рейсов, в посольстве России сообщат дополнительно.