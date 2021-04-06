» » » Аэропорты Узбекистана снижают сборы и тарифы на 27%
﻿
  • 6 апрель 2021 9:21
  • 15

Аэропорты Узбекистана снижают сборы и тарифы на 27%

Аэропорты Узбекистана снижают сборы и тарифы на 27%Компания Uzbekistan Airports приняла решение о снижении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов c 15 апреля, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

 

Основные сборы и тарифы снижены в среднем на 27% и применяются для иностранных авиакомпаний, совершающих регулярные пассажирские рейсы в аэропорты Узбекистана.

 

Как отметили в Минтрансе, сниженные сборы и тарифы опубликованы в международных авиационных справочниках, что позволит уведомить о них более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

 

«Принятое решение обеспечит конкурентоспособность аэропортов Узбекистана, стимулирует развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.


Похожие статьи:
﻿
Узбекские аэропорты снижают и отменяют ряд сборов для иностранных авиаперевозчиков

Узбекские аэропорты снижают и отменяют ряд сборов для иностранных авиаперевозчиков

Новости Узбекистана
﻿
Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Нью-Йорк и обратно

Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Нью-Йорк и обратно

Новости Узбекистана
﻿
Тарифы на электроэнергию повысятся на 12%

Тарифы на электроэнергию повысятся на 12%

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
С начала года тарифы на интернет для провайдеров снижены на 25,8%

С начала года тарифы на интернет для провайдеров снижены на 25,8%

Новости Узбекистана / Технологии
﻿

"Узбектелеком" снизил тарифы на интернет

Новости Узбекистана / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика