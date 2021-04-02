В Узбекистане разрешат проводить операции по трансплантации органов

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 1 апреля состоялось видеоселекторное совещание. Об этом сообщает

Было отмечено, что в Узбекистане не допускается проведение операций по трансплантации, если донор не является близким родственником больного. В результате многие наши граждане вынуждены проводить подобные операции за рубежом. В связи с этим подчеркнута важность разработки правовой базы в сфере трансплантации органов человека.

С целью расширения охвата медицинских услуг в нашей стране созданы все правовые основы и возможности для частных медицинских организаций. Однако, проводимая в регионах работа по созданию частных медицинских учреждений по различным направлениям является недостаточной, отмечалось на совещании.

Например, нет частных центров, оказывающих населению востребованные услуги по гемодиализу, медицинской диагностике и реабилитации.

Ответственным лицам поручено увеличить количество проектов государственно-частного партнерства, обеспечить 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами, а также повысить квалификацию персонала по их использованию.