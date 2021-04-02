В Узбекистане разрешат проводить операции по трансплантации органов

UzReport.
Было отмечено, что в Узбекистане не допускается проведение операций по трансплантации, если донор не является близким родственником больного. В результате многие наши граждане вынуждены проводить подобные операции за рубежом. В связи с этим подчеркнута важность разработки правовой базы в сфере трансплантации органов человека.
С целью расширения охвата медицинских услуг в нашей стране созданы все правовые основы и возможности для частных медицинских организаций. Однако, проводимая в регионах работа по созданию частных медицинских учреждений по различным направлениям является недостаточной, отмечалось на совещании.
Например, нет частных центров, оказывающих населению востребованные услуги по гемодиализу, медицинской диагностике и реабилитации.
Ответственным лицам поручено увеличить количество проектов государственно-частного партнерства, обеспечить 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами, а также повысить квалификацию персонала по их использованию.