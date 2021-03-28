Футбол: Узбекистан проиграл Ираку

Национальная сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче в Ташкенте уступила футболистам Ирака— 0:1. Это первое домашнее поражение сборной в играх (всего 10) против иракской команды.

Встречу, которая проходила на стадионе «Миллий», команды начали активно. Первый по-настоящему опасный момент случился перед перерывом— неудачный розыгрыш углового сборной Узбекистана завершился контратакой гостей, но нападающий иракской команды не смог реализовать выход один на один.

Единственный гол в матче был забит на56-й минуте встречи. Дальний удар иракского футболиста голкипер Абдувохид Неъматов отбил перед собой, на добивании быстрее всех оказался Шерко Карим Латиф— 0:1.

Напомним, подопечные Вадима Абрамова 26 марта сыграли против сборной Ганы. Матч в Намангане завершился победой сборной Узбекистана— 2:1.

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