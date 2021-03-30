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  • 30 март 2021 23:35
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В Узбекистане частным клиникам разрешат платно вакцинировать от коронавируса

В Узбекистане частным клиникам разрешат платно вакцинировать от коронавирусаОказывать услуги по вакцинации от COVID-19 могут и частные клиники Узбекистана, но на платной основе. Об этом сообщил член штаба по коронавирусу Нурмат Отабеков.

 

Эпидемиолог подчеркнул, что вакцинация на платной основе будет осуществляться негосударственными пунктами и медицинскими учреждениями. Теми, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний. Получить ее могут лица не включенные в группу риска.

 

«Естественно, в каждом случае учреждениям будет дано специальное разрешение территориальными центрами Санитарно-эпидемиологического благополучия, насколько данные организации готовы к проведению вакцинации», - отметил Отабеков.


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