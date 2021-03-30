В Узбекистане аэропорты реконструируют на условиях ГЧП

Аэропорты Узбекистана будут реконструированы на основе государственно-частного партнерства. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики». Об этом сообщает UzReport.

В документе отмечается, что аэропорты республики будут реконструироваться, модернизироваться, эксплуатироваться и управляться на основе ГЧП.

А для эффективного осуществления намеченных работ, частным партнерам предоставляются льготы, сроком на три года:

·освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввоз специальных транспортных средств, дорожно-строительной техники, машин, механизмов, оборудования, сырья, материал, запасных частей, комплектующих, узлов, технологической и проектной документации, программного обеспечения;

·освобождение от утилизационного сбора за ввозимые транспортные средства и специальную технику;

·частные партнеры и аэропорты уплачивают налог на прибыль, в том числе, удерживаемый при выплате дивидендов, в размере 50% от установленной ставки;

·установленная ставка налога на имущество для аэропортов снижается на 50%.