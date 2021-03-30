В Кашкадарьинской области задержаны двое мужчин, которые изготавливали на продажу фальшивые дипломы несуществующего вуза, сообщает Podrobno.uz.

"Двое мужчин вошли в доверие к 14 гражданам, желавшим получить высшее образование, и пообещали устроить их в Каршинский негосударственный институт инфокоммуникаций. То, что такого вуза на территории Узбекистана не существует, потерпевшие и не подозревали", – отметили в МВД.

Мошенники получили у обманутых граждан 18100 долларов. За эти деньги они изготовили фальшивые дипломы и студенческие удостоверения, а затем благополучно скрылись.

Позже преступников задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Если их вина будет доказана, то злоумышленникам придется либо заплатить штраф от четырехсот до шестисот базовых расчетных величин, либо лишиться свободы на срок от 8 до 10 лет.