Ташкентский кинофестиваль планируется провести в конце сентября этого года

Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шёлкового пути" планируется провести с 29 сентября по 3 октября этого года, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узбеккино".

Это предложение было одобрено в рамках конференции, посвящённой вопросам организации данного мероприятия. Учитывая ситуацию с пандемией, эксперты пришли к выводу, что для Ташкентского фестиваля именно это время является благоприятным, в том числе и потому, что оно не совпадает с проведением других подобных мероприятий.

Программный директор форума молодежного кино стран СНГ "Умут", кинокритик Гульбара Толомушева предложила организовать конкурсную программу для кинематографистов из разных регионов.

"Ташкентский фестиваль создаст позитивную коммуникационную платформу. Он соединяет взаимные культуры, устанавливая новые контакты и обмениваясь опытом. В то же время на данном фестивале должна быть и конкурсная программа. Это позволит повысить интерес к фестивалю", – отметила она.

Российский киновед, доктор искусствоведческих наук, профессор Всероссийского Государственного института кинематографии Кирилл Разлогов предложил продемонстрировать на фестивале работу узбекских творцов.

"У узбекских зрителей появляется возможность посмотреть фильмы-победителей всемирных фестивалей. Международному киносообществу, конечно, тоже интересны работы кинематографистов Узбекистана. Я поддерживаю введение конкурсной программы на Ташкентском кинофестивале. Было бы также уместно, если и узбекские творцы представили бы свои работы", – подчеркнул он.

Иранский кинокритик и кинорежиссёр Али Ризо Шахрухи отметил, что фестиваль должен иметь свой собственный отличительный стиль.

"Я думаю, что у Ташкентского кинофестиваля должен быть свой собственный стиль и уникальность, отличающие его от других фестивалей. Для этого есть все возможности.Он также должен быть сосредоточен на этом направлении и должен праздноваться как фестиваль в своём необычном стиле", – сказал он.