В Узбекистане вводится дуальная система образования

С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

"Дуальное образование– это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте", — говорится в сообщении.

Для организации такого образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах и готовится предложение.

Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.

Образовательные учреждения заключают договоры с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также составляется между организацией и учеником. При этом для ученика в организации выделяется определенная должность.

Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться плата.