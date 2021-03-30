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  • 30 март 2021 9:53
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В Узбекистане вводится дуальная система образования

В Узбекистане вводится дуальная система образованияС начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

 

"Дуальное образование– это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте", — говорится в сообщении.

 

Для организации такого образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах и готовится предложение.

 

Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.

 

Образовательные учреждения заключают договоры с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также составляется между организацией и учеником. При этом для ученика в организации выделяется определенная должность.

 

Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться плата.


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