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  • 30 март 2021 9:48
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Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа на piece concept (по количеству мест), ранее действовала норма weight concept (по весу). Об этом говорится на сайте компании.

 

Введены следующие нормы провоза багажа:

 

Бизнес-класс обслуживания:

·1 регистрируемое место весом не более 32 кг и габаритом не более 158 см по сумме трёх измерений;

·для младенца без предоставления места — 1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трёх измерений.

 

Эконом-класс обслуживания:

·1 регистрируемое место весом не более 23 кг и габаритом не более 158 см по сумме трёх измерений;

·для младенца без предоставления места — 1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трёх измерений;

 

Ручная кладь:

·для эконом-класса — 1 место на 8 кг;

·для бизнеса-класса — 1 место на 10 кг.

 

Размер ручной клади не должен превышать 115 см по сумме трёх измерений

 

Исключения:

·На направления Узбекистан — Стамбул / Дубай / Шарджа и обратно действует прежняя норма провоза багажа по принципу weight concept. При этом на сквозных международных направлениях в / из Стамбул / Дубай / Шарджу применяется норма провоза по принципу piece concept (исключение: на сквозных направлениях в / из города Узбекистана в Стамбул / Дубай / Шарджу и обратно норма провоза по принципу weight concept);

·Норма провоза багажа на рейсах в Нью — Йорк и Пекин остаётся без изменений (исключение: по тарифам экономического класса с условием невозвратности для продажи с 28 марта 2021 года на направлении Ташкент — Нью — Йорк и обратно устанавливается норма провоза багажа 1 PC не более 23 кг).

 

Компания рекомендовала при покупке авиабилета обязательно ознакомиться с условиями и правилами применения тарифа.


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