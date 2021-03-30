Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

Введены следующие нормы провоза багажа:
Бизнес-класс обслуживания:
·1 регистрируемое место весом не более 32 кг и габаритом не более 158 см по сумме трёх измерений;
·для младенца без предоставления места — 1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трёх измерений.
Эконом-класс обслуживания:
·1 регистрируемое место весом не более 23 кг и габаритом не более 158 см по сумме трёх измерений;
·для младенца без предоставления места — 1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трёх измерений;
Ручная кладь:
·для эконом-класса — 1 место на 8 кг;
·для бизнеса-класса — 1 место на 10 кг.
Размер ручной клади не должен превышать 115 см по сумме трёх измерений
Исключения:
·На направления Узбекистан — Стамбул / Дубай / Шарджа и обратно действует прежняя норма провоза багажа по принципу weight concept. При этом на сквозных международных направлениях в / из Стамбул / Дубай / Шарджу применяется норма провоза по принципу piece concept (исключение: на сквозных направлениях в / из города Узбекистана в Стамбул / Дубай / Шарджу и обратно норма провоза по принципу weight concept);
·Норма провоза багажа на рейсах в Нью — Йорк и Пекин остаётся без изменений (исключение: по тарифам экономического класса с условием невозвратности для продажи с 28 марта 2021 года на направлении Ташкент — Нью — Йорк и обратно устанавливается норма провоза багажа 1 PC не более 23 кг).
Компания рекомендовала при покупке авиабилета обязательно ознакомиться с условиями и правилами применения тарифа.