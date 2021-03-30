Вакцинация в крупных городах начнётся в апреле, в райцентрах и селах – в мае. Остальные получат прививку в июне, заявил в ходе брифинга в Ташкенте заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.

"На данный момент принято решение начать вакцинацию изначально на базе областных центров и крупных городов. Так в апреле прививочные мероприятия начнутся в областных центрах и крупных городах. В мае вакцинационные мероприятия будут проведены в районных центрах и малых городах, а в июне вакцинацией будут охвачены другие слои населения", – отметил он.

По его словам, вакцинация против коронавируса в стране начинается 1 апреля. В первую очередь будут вакцинированы лица старше 65 лет и медицинский персонал, относящийся к группе риска.

"Может возникнуть вопрос, все ли медицинские работники будут привиты? Работники учреждений, специализирующихся на лечении больных коронавирусом, персонал скорой медицинской помощи, сотрудники системы неотложной медицинской помощи, персонал инфекционных больниц, сотрудники, занимающиеся лабораторной диагностикой коронавируса и первичной медико-санитарной службой, то есть работники амбулаторий и поликлиник включены в списки тех, кто будет привит в первую очередь", – подчеркнул он.

Вакцинация будет производиться на добровольной основе и одновременно двумя препаратами:

·CoviShield (индийская AstraZeneca) – 2 дозы, около 70% эффективности;

·ZF-UZ-VAC2001 – 3 дозы, 97% эффективности.

При этом вакцинируемый должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.

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