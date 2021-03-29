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  • 29 март 2021 9:35
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Электромобили могут получить специальные номера

Электромобили могут получить специальные номераВ Узбекистане предлагается ввести отдельные государственные регистрационные номерные знаки для электромобилей. Проект постановления об этом опубликовало МВД. Обсуждение продлится до 11 апреля. Об этом сообщает Gazeta.uz.

 

Документом предусмотрено, что часть номерного знака, где указывается код территории (01 — Ташкент, 10 — Ташкентская область, 20 — Сырдарьинская область и т. д.), будет окрашена в зелёный цвет.

 

В пояснительной записке к проекту говорится, что в будущем электромобили могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, учитывая их «полную экологическую безопасность».

 

Кроме того, для них предусматриваются льготы и удобства при государственной регистрации, а также прохождении технического осмотра.

 

Отметим, что отличительные номерные знаки для электромобилей используются в разных странах. Например, в Южной Корее у таких номеров голубой фон.

 

Ожидается, что выдача новых номерных знаков будет начата с 1 июня, а до этого будет произведена бесплатная замена номерных знаков электромобилей на новые.


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