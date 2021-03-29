С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Узбекистаном

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Узбекистаном и еще пятью странами. Рейс «Москва-Ташкент» будет осуществляться один раз в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание оперативного штаба.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой», - говорится в сообщении.

На сайте «Аэрофлота» стали доступны билеты на рейс Ташкент-Москва-Ташкент. Согласно данным на сайте, рейсы из Ташкента в Москву и обратно выполняются в некоторые дни недели два раза в день. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ташкент начинается от $300, из Ташкента в Москву – от $343.