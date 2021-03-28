За два месяца в Узбекистан ввезено 85 электромобилей — 64% от их импорта в 2020 году

В январе-феврале 2021 года в Узбекистан из-за рубежа импортировано 85 электромобилей стоимостью 1,5 млн долларов. Это на 78 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

За весь 2020 год в Узбекистан был ввезен 131 электромобиль на 2,9 млн долларов. Таким образом, за два месяца нынешнего года в страну поставлено почти 65% от импорта электромобилей в 2020 году. В 2019 году в страну ввезли 39 электромобилей, в 2018 году — 13.

Электромобили в течение первых двух месяцев года ввозились в Узбекистан преимущественно из Китая (55 машин). На втором месте Турция (24 электромобиля), затем следуют Южная Корея (3), США (2) и Литва (1).

Напомним, декабрьским постановлением правительства отменен сбор при покупке электромобилей внутри страны и временном ввозе. В скором времени должна быть разработана «дорожная карта» по установке зарядных станций для электротранспорта.

Сейчас в Узбекистане импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами.

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