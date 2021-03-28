МВД задержало мужчину, открывшего фальшивый аккаунт в Facebook от имени Шавката Мирзиёева. Он обещал людям решить их проблемы за деньги, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

"Неизвестное лицо открыло фальшивый электронный аккаунт в социальной сети Facebook от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. С помощью данного профиля лицо вступило в диалог с гражданами, в ходе которого представилось руководителем Администрации президента, вело переписку с пользователями", – отметили в министерстве.

Мужчина обещал оказать практическую помощь по различным вопросам, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов, но взамен требовал у граждан перечислять денежные средства в размере от 50 тысяч сумов до 1,5 миллиона сумов на свою пластиковую карту, тем самым грабя доверчивых людей с помощью нехитрой мошеннической схемы.

На основании полученной оперативной информации 5 февраля на территории Чирчика были проведены розыскные мероприятия, в ходе которых стало известно, что данные противозаконные действия были совершены 39-летним жителем третьего микрорайона города, гражданином М.М. Его телефонное устройство было изъято в качестве вещественного доказательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведутся предварительные следственные действия.