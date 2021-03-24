Международная обувная компания KARI открывает свой завод в Узбекистане

В Ассоциации «Узчармсаноат» прошла встреча с всемирно известной компанией Kari с целью установления сотрудничества и на первом этапе организации в нашей стране производства обуви под брендом Kari. Об этом сообщает UzDaily.

В начале встречи руководство Ассоциации проинформировало представителей международной компании о созданных в нашей стране условиях и возможностях для иностранных инвесторов, а также об инвестиционном и экспортном потенциале Узбекистана.

Следует отметить, что международная компания Kari была основана в 2012 году. Она входит в пятерку крупнейших торговых сетей России, занимающихся обувной торговлей. По состоянию на конец 2020 года компания имеет более 1 300 торговых точек в более чем 300 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Польши и других стран. Таким образом, Kari занимает лидирующие места среди самых эффективно развивающихся розничных сетей в рейтинге ID Retailer, а в самой России считается самой передовой торговой сетью. Компания также работает в трех странах на основе франчайзинга. Более 25 млн пар обуви продаются ежегодно в свыше 1000 магазинах Kari.

В ходе переговоров, представители компании Kari отметили, что планируют открыть новый завод по производству своей брендовой обуви в Узбекистане. Гости выразили уверенность, что запустят новый завод в течение одного года благодаря благоприятной бизнес среде и практической помощи, оказываемой государством иностранным инвесторам в нашей стране.

На первом этапе, завод, который будет открыт в Узбекистане, наладит производство 10 млн пар обуви. Она будет поставляться на экспорт. Предприятие будет полностью построено за счет прямых иностранных инвестиций. Ожидается, что в результате будет создано более 1000 рабочих мест. Параллельно с процессами пусконаладочных работ на заводе наладят обучение отечественных специалистов. Также, к работе будут привлечены опытные дизайнеры и мастера.

Kari поставила цель производить в Узбекистане не только обувь из натуральной кожи, но и классические и спортивные модели из качественной искусственной кожи. Предприятие будет оснащено самым современным оборудованием и технологиями.

В ходе беседы также были подробно обсуждены организационные и практические аспекты, касающиеся дальнейших перспектив сотрудничества.