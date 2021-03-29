Усилен контроль за ношением масок в общественных местах

С сегодняшнего дня в Узбекистане вводится усиленный контроль за ношением медицинских масок, а также использованием антисептических средств населением в общественных местах.

Организация этих мер связана с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией, наблюдаемой за последние 10 дней в стране. А требования по их соблюдению обществом направлены на предотвращение распространения коронавируса и возникновения тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

С 25 марта будут вновь действовать мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. Они будут вести наблюдение за состоянием здоровья и лечения пациентов на дому, у кого заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Отмечается, что за несоблюдение установленных требований граждане могут быть привлечены к ответственности. В отношении должностных лиц будут применяться строгие меры, предусмотренные законодательством.