» » » Усилен контроль за ношением масок в общественных местах
﻿
  • 24 март 2021 23:02
  • 29

Усилен контроль за ношением масок в общественных местах

Усилен контроль за ношением масок в общественных местахС сегодняшнего дня в Узбекистане вводится усиленный контроль за ношением медицинских масок, а также использованием антисептических средств населением в общественных местах.

 

Организация этих мер связана с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией, наблюдаемой за последние 10 дней в стране. А требования по их соблюдению обществом направлены на предотвращение распространения коронавируса и возникновения тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

 

С 25 марта будут вновь действовать мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. Они будут вести наблюдение за состоянием здоровья и лечения пациентов на дому, у кого заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

 

Отмечается, что за несоблюдение установленных требований граждане могут быть привлечены к ответственности. В отношении должностных лиц будут применяться строгие меры, предусмотренные законодательством.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах

В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах

Новости Узбекистана
﻿
Глава управления Санэпидслужбы — о причинах широкого распространения COVID-19 в Ташкенте

Глава управления Санэпидслужбы — о причинах широкого распространения COVID-19 в Ташкенте

Новости Узбекистана
﻿
Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности

Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений

В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений

Новости Узбекистана / ТОП
﻿
За сутки по всей стране выявили 2,4 тыс случаев нарушения правил карантина

За сутки по всей стране выявили 2,4 тыс случаев нарушения правил карантина

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика