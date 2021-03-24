Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм "Граница"

Фильм повествует о жизни военных, освещены такие темы, как толерантность, мир и дружеские отношения с соседними странами, пишет «Даракчи».
Съёмки планируется провести в приграничных районах нашей страны, в районах Афганистана и Таджикистана.
Сценарист и режиссер Хилол Насимов, оператор-постановщик Умид Маликов, оператор-постановщик Турсунбой Даминов, режиссер фильма Шохрух Насимов, композитор Дмитрий Янов-Яновский, звукорежиссер Абдукаххор Каримов.
На данный момент идет подготовка к съёмкам фильма.