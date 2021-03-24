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  • 24 март 2021 0:28
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Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм "Граница"

Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм "Граница"

По заказу Национального агентства «Узбеккино» на киностудии «Ватан» будет снят двухсерийный художественный фильм режиссера Хилола Насимова «Граница».

 

Фильм повествует о жизни военных, освещены такие темы, как толерантность, мир и дружеские отношения с соседними странами, пишет «Даракчи».

 

Съёмки планируется провести в приграничных районах нашей страны, в районах Афганистана и Таджикистана.

 

Сценарист и режиссер Хилол Насимов, оператор-постановщик Умид Маликов, оператор-постановщик Турсунбой Даминов, режиссер фильма Шохрух Насимов, композитор Дмитрий Янов-Яновский, звукорежиссер Абдукаххор Каримов.

 

На данный момент идет подготовка к съёмкам фильма.


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