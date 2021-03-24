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  • 24 март 2021 0:24
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Классы с углубленным изучением физики откроются в 175 школах

Классы с углубленным изучением физики откроются в 175 школах

Постановлением президента от 19 марта утверждена Программа комплексных мер по повышению качества образования по физике и обеспечению результативности научных исследований в области физики в 2021—2023 годах, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство юстиции.

 

Программой запланировано поэтапно создать в регионах 28 базовых школ со специализацией на углубленном изучении физики. За ними закрепят кафедры соответствующих вузов. В 175 школах будут открыть классы с углубленным изучением физики.

 

С 2021/2022 учебного года внедряется вариативный учебный план, который предусматривает более глубокое преподавание физики в средних общеобразовательных учреждениях. В спецшколах физика будет преподаваться по три часа в неделю в рамках базового учебного плана.

 

С нового учебного года в 20 общеобразовательных школах в порядке эксперимента также внедрят проект «виртуальная лаборатория».

 

До 1 января 2022 года в одной из детских школ «Баркамол авлод» Каракалпакстана, каждой области и Ташкента будут созданы «STEM-клубы» по физике. К этой дате также должна быть внедрена Национальная система сертификации оценки знаний по физике.

 

С 1 сентября 2022 года в спецшколах учителям по физике, которые наберут 70 и более процентов от максимального балла системы сертификации по физике, будет выплачиваться ежемесячная надбавка к базовой тарифной ставке в размере 50%.


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