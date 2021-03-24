В Узбекистане с 1 июня загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции вне зависимости от прописки

В Узбекистане с 1 июня биометрический загранпаспорт можно будет получить в любом отделе миграции и оформления гражданства, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по созданию более благоприятных условий при предоставлении государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, сокращению бюрократических барьеров в этом направлении".

Сейчас загранпаспорт можно получить только по месту прописки. Это доставляет множество неудобств узбекистанцам, которые, например, приехали работать в Ташкент из регионов. После вступления в силу нового документа, они смогут получить паспорт в любом отделе миграции в Ташкенте.

Кроме того, уже с 1 мая будет запущена возможность приёма анкеты-заявления на оформление загранпаспорта и оплаты государственной пошлины в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Напомним, что с 1 января 2021 года узбекистанцы больше не могут выезжать за рубеж с обычным биометрическим паспортом.

Для получения загранпаспорта сейчас необходимо подать документы в отделы миграции и оформления гражданства ОВД по месту постоянной прописки. Те, кто сейчас находятся за рубежом, должны подать документы в специальные пункты сбора в консульских учреждениях. Сумма госпошлины для получения загранпаспорта составляет 120% базовой расчетной величины.