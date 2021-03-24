Власти намерены проверить качество всех зданий и жилых многоэтажек, построенных с 2017 года

Власти Узбекистана намерены проверить качество всех зданий и жилых многоэтажек, построенных с 2017 года, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено проектом указа президента "О мерах по повышению ответственности участников процесса строительства, усилению контроля и кардинального улучшения качества в сфере строительства".

Согласно документу, Министерство строительства в течение 2021 года должно провести полную проверку качества постройки всех зданий, принятых в эксплуатацию в 2017-2020 годах.

Все факты нарушений, выявленные в ходе проверки, будет передаваться в органы прокуратуры для принятия мер в отношении виновных должностных лиц.