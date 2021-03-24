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  • 24 март 2021 0:15
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Власти намерены проверить качество всех зданий и жилых многоэтажек, построенных с 2017 года

Власти намерены проверить качество всех зданий и жилых многоэтажек, построенных с 2017 годаВласти Узбекистана намерены проверить качество всех зданий и жилых многоэтажек, построенных с 2017 года, сообщает Podrobno.uz.

 

Это предусмотрено проектом указа президента "О мерах по повышению ответственности участников процесса строительства, усилению контроля и кардинального улучшения качества в сфере строительства".

 

Согласно документу, Министерство строительства в течение 2021 года должно провести полную проверку качества постройки всех зданий, принятых в эксплуатацию в 2017-2020 годах.

 

Все факты нарушений, выявленные в ходе проверки, будет передаваться в органы прокуратуры для принятия мер в отношении виновных должностных лиц.


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