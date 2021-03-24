Узбекистан с 1 июля полностью переходит на единый идентификатор личности ПИНФЛ

Podrobno.uz со ссылкой на Минюст.
Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по созданию более благоприятных условий при предоставлении государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, сокращению бюрократических барьеров в этом направлении".
ПИНФЛ представляет собой четырнадцать десятичных цифр, расположенных в нижней части паспорта.
С 1 июля ведение учета налогоплательщиков в налоговых органах будет осуществляться с использованием ПИНФЛ. Он считается единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и других услуг. Запрещается ведение отдельных номеров для идентификации физических лиц государственными органами и организациями.
До 1 июля 2021 года:
·существующие ИНН граждан Узбекистана, иностранных граждан, имеющих вид на жительство в республике, а также лиц без гражданства будут взаимно привязаны с их ПИНФЛ;
·граждане, иностранные граждане, имеющие вид на жительство, а также лица без гражданства, у которых отсутствует ИНН будут поставлены на учет в качестве налогоплательщика посредством ПИНФЛ.