Узбекистан с 1 июля полностью переходит на единый идентификатор личности ПИНФЛ

Узбекистан с 1 июля полностью переходит на использование персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ), сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минюст.

Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по созданию более благоприятных условий при предоставлении государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, сокращению бюрократических барьеров в этом направлении".

ПИНФЛ представляет собой четырнадцать десятичных цифр, расположенных в нижней части паспорта.

С 1 июля ведение учета налогоплательщиков в налоговых органах будет осуществляться с использованием ПИНФЛ. Он считается единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и других услуг. Запрещается ведение отдельных номеров для идентификации физических лиц государственными органами и организациями.

До 1 июля 2021 года:

·существующие ИНН граждан Узбекистана, иностранных граждан, имеющих вид на жительство в республике, а также лиц без гражданства будут взаимно привязаны с их ПИНФЛ;

·граждане, иностранные граждане, имеющие вид на жительство, а также лица без гражданства, у которых отсутствует ИНН будут поставлены на учет в качестве налогоплательщика посредством ПИНФЛ.