С 1 апреля устанавливается ряд карантинных ограничений

С 1 апреля на территории Узбекистана усиливается санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 100 человек.
Кроме того, при организации театральных, кино (кинотеатр) и концертных программ:
·поручено обеспечить ношение масок зрителями и обслуживающим персоналом, посещающие места, где проходят представления;
·ограничить число зрителей до 50% вместимости залов;
·при рассадке посетителей поручено обеспечить соблюдение дистанции между зрительскими местами;
·проверять температуру посетителей и не допускать тех, у кого она повышена;
·приостанавливается работа торговых пунктов во дворцах, где проводятся программы (кроме продажи масок и антисептиков);
·для повышения осведомленности и принятия мер по предотвращению распространения коронавируса среди других зрителей на билетах, распространяемых (реализуемых) на развлекательные программы, должно быть написано «Посещайте только в том случае, если вы здоровы»;
·перед входами в залы и выходами из установят специальные ленты для упорядочения очереди.
В сообщении подчеркивается, что организаторы несут ответственность за соблюдение правил карантина в местах, где проходят выступления.
16 марта штаб по борьбе с коронавирусом Ташкента предупреждал, что в случае ухудшения эпидситуации с 1 апреля могут временно запретить проведение массовых мероприятий в городе.