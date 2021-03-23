Стало ясно, каким может быть следующий карантин в Узбекистане

Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков рассказал, ужесточат ли коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости. Об этом пишет

«Пока нет основания для ужесточения карантинных ограничений как в прошлом году. Последние три месяца показатели по заболеваемости были низкими, хотя сейчас количество растет, но это не может быть основанием для ужесточения карантина. В настоящее время основное количество больных выявляют в Ташкенте», - сказал он.

Нурмат Атабеков сообщил, что количество больных растет среди детей. Если в прошлом году доля детей в числе больных составляло 5-7 процентов, то сейчас – 25 процентов.

«Карантин не отменяли. Мы просто расслабились и забыли, что коронавирус среди нас. В результате растет количество больных. Согласно решению специальной комиссии, населению вновь напомнили о правилах карантина, но это не значит, что в стране введут жесткий карантин», - отметил он.

Эксперт заявил, что если даже в Узбекистане введут карантин, то он не будет таким как в 2020 году.

«В прошлом году жесткий карантин ввели из-за того, что мы боролись с неизвестной болезнью. Теперь у нас есть представление о вирусе. У нас есть информация не только о вирусе, но и о его мутациях. У людей уже сформирован своеобразный иммунитет безопасности», - рассказал член штаба.

Атабеков подчеркнул, что многие узбекистанцы также переболели вирусом и у них есть иммунитет.

«Даже если будут приняты меры, то они будут другими. Я не думаю, что мы возвратимся к жесткому карантину», - заключил он.