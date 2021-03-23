В Корее состоялась онлайн-премьера фильма Аюба Шахобиддинова «Бесцветные сны»

«Даракчи».
От Национального агентства «Узбеккино» на фестивале был представлен фильм «Бесцветные сны» режиссера Аюба Шахобиддинова.
Фильм «Бесцветные сны» ранее был представлен на международных кинофестивалях в России, Армении, Италии, Афганистане и Индонезии.
20 марта фильм был показан в кинотеатре «Сеул» и получил положительную оценку кинематографистов.
Ранее известный корейский киновед Ким Ши Сон разместил на своем YouTube канале специальный видеообзор фильма «Бесцветные сны». В результате интерес к фильму среди жителей Кореи вырос еще больше.
Онлайн-показ фильма продлится до 3 апреля текущего года с учетом требований кинолюбителей данной страны, отметили в "Узбеккино".