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  • 23 март 2021 9:43
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В Корее состоялась онлайн-премьера фильма Аюба Шахобиддинова «Бесцветные сны»

В Корее состоялась онлайн-премьера фильма Аюба Шахобиддинова «Бесцветные сны»

В Сеуле прошел Центральноазиатский кинофестиваль, посвященный празднику Навруз. Об этом пишет «Даракчи».

 

От Национального агентства «Узбеккино» на фестивале был представлен фильм «Бесцветные сны» режиссера Аюба Шахобиддинова.

 

Фильм «Бесцветные сны» ранее был представлен на международных кинофестивалях в России, Армении, Италии, Афганистане и Индонезии.

 

20 марта фильм был показан в кинотеатре «Сеул» и получил положительную оценку кинематографистов.

 

Ранее известный корейский киновед Ким Ши Сон разместил на своем YouTube канале специальный видеообзор фильма «Бесцветные сны». В результате интерес к фильму среди жителей Кореи вырос еще больше.

 

Онлайн-показ фильма продлится до 3 апреля текущего года с учетом требований кинолюбителей данной страны, отметили в "Узбеккино".


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