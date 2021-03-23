Сразу несколько российских съемочных групп готовят фильмы об Узбекистане

Сразу несколько съемочных групп российских кинокомпаний и телеканалов приехали к нам в страну для подготовки документальных фильмов о новом Узбекистане. Съемки в эти дни проходят в разных областях республики, сообщает Podrobno.uz.

Съемочная группа кинокомпании "Мастерская" отправилась прямиком в Байсун для сьемок аутентичной истории о праздновании Навруза.

Это уже не первый фильм об Узбекистане Саиды Медведевой – руководителя киногруппы. Несколько лет назад на телеканале "Россия-2" были с успехом показаны фильмы "Узбекистан – жемчужина песков", "Каракалпакстан. Сквозь пески времени" и другие. Тогда съемочная группа разгадывала многовековые секреты национальной ткани "шои", долговечности знаменитой самаркандской бумаги, непревзойденного вкуса плова и аромата узбекских лепешек.

Сегодня же, в разработке новая картина – документальный фильм "Узбекистан. Новейшая история". Фильм посвящен 30-летию независимости республики.

"Все мы знаем, что история Узбекистана – великая, но вместе с этим драматичная и сложная, поэтому нам интересно, как развивается государство сегодня, какие в стране осуществляются экономические и социальные реформы", – сказала Саида Медведева.

Кинокомпания "Диви" прилетела на съемки четырех документальных фильмов для телеканала "Россия-Культура" о традициях и истории Узбекистана под названиями "Послания из глубины веков", "Тепло и щедрость дастархана", "Сплетенье солнечных культур", "Место под солнцем".

"Рассуждать о том, кинематографичен Узбекистан или нет, – это кокетство. Потому что, конечно, это фантастические историко-культурные ландшафты, это архитектура. А уж игра света и солнца в этом замечательном крае – мечта любого кинематографиста", – отметила режиссёр Елена Кожевникова, также известная своими работами над фильмами "Узбекистан, легенды о любви" и "Узбекистан. Обретенные откровения".

И, наконец, съемочная группа кинокомпании "ДокуМенталист" в составе режиссёра Никиты Снегова и оператора Никиты Розова эти праздничные дни начнет работу над документальным фильмом "Узбекистан. Прошлое. Настоящее. Будущее", продюсером которого выступает Валдис Пельш.

"Мы, оттолкнувшись от великого прошлого вашей страны, попытаемся заглянуть в будущее Узбекистана, вперед на 30-40 лет, когда открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным, очень красивым изменениям в жизни, в архитектуре, в медицине и всех областях жизни", – сказал Валдис Пельш.