Студентам из Узбекистана пока не разрешён въезд в Россию

Правительство России разрешило иностранным студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов из эпидемиологически благополучных стран вернуться для продолжения обучения, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

В список государств и территорий, которые рекомендованы Роспотребнадзором как безопасные с точки зрения эпидемиологической обстановкой, вошли Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия и Япония. Список будет регулярно обновляться.

Университеты должны сообщать обучающимся о возможности вернуться в Россию через личные кабинеты на сайтах вузов, а также через свои официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.

Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.

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