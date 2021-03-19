O‘zbekiston Pochtasi запустила узбекский вариант AliExpress – маркетплейс Unisavdo.uz. Компания выступает гарантом между продавцом и покупателем, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининфокома.

Проект позиционируется, как Национальная онлайн-торговая площадка для дальнейшего развития электронной коммерции в республике и повышения покупательной привлекательности продукции национальных производителей.

Маркетплейс был запущен в тестовом режиме с февраля. Сейчас через данную систему предприниматели могут выставлять свою продукцию на продажу по всей республике. В свою очередь, O‘zbekiston Pochtasi займется доставкой приобретенного товара по адресу покупателя.

Важно, что таким образом, Национальный почтовый оператор берет на себя ответственность, как гарант между продавцом и покупателем.

В настоящее время специалистами O‘zbekiston Pochtasi ведется работа по созданию системы хранения и упаковки доставляемой продукции, что позволит минимизировать затраты и время на доставку товаров.