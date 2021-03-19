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  • 19 март 2021 11:35
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За вмешательство в работу ННО планируют установить ответственность

За вмешательство в работу ННО планируют установить ответственностьМинистерство юстиции Узбекистана предлагает установить ответственность за вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организаций. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Разработанный Минюстом законопроект о внесении дополнений в Кодекс об административной ответственности предусматривает наложение штрафа на должностных лиц, совершивших это правонарушение, в размере от 7 до 10 БРВ (от 1,7 млн до 2,4 млн сумов), в случае повторного нарушения — до 15 БРВ (3,6 млн сумов).

 

В случае выявления данного правонарушения органы юстиции составят соответствующий административный протокол и передадут его в суд.

 

В Минюсте подчеркнули, что сейчас за вмешательство должностных лиц в работу ННО ответственность не предусмотрена, из-за чего ННО «принудительно вовлекались в спонсорскую и другую деятельность». Отдельные должностные лица ставили им ограничения в проведении мероприятий. Кроме того, встречались случаи конфискации принадлежащих ННО собственности и имущества, а также затребования у них документов с нарушением законодательства и другие.

 

Разработка законопроекта предусмотрена недавним постановлением президента о мерах по поддержке ННО, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов.


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