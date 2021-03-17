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  • 17 март 2021 21:54
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Президент наградил посла России почётной грамотой

Президент наградил посла России почётной грамотой

Президент Шавкат Мирзиёев принял посла России Владимира Тюрденева, завершающего дипмиссию в Узбекистане, и наградил его почётной грамотой за вклад в развитие связей между странами.

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 марта принял посла России Владимира Тюрденева в связи с завершением его дипломатической миссии в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Президент отметил личный вклад Владимира Тюрденева, более 11 лет возглавляющего дипломатическое представительство России в Узбекистане, в укрепление двусторонних отношений и расширение между странами.

 

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева почётной грамотой Узбекистана за «большой вклад в углубление межгосударственных отношений и развитие всесторонних связей, активную роль в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между двумя народами».


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