Заместитель министра здравоохранения, начальник главного управления здравоохранения Ташкента Анвар Алимов рассказал, будут ли в Узбекистане вводить жесткий карантин.

«В решении, которое было принято на вчерашнем заседании городского кенгаша народных депутатов, нет таких пунктов, где говорилось бы об ужесточении карантина. Сегодня рассматривается только вопрос усиления контроля за существующими требованиями. Это три основных требования - носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию», - сказал он в ходе пресс-конференции.