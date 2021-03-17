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  • 17 март 2021 21:37
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Как проведут Навруз с учётом эпидситуации. Решение спецкомиссии

Как проведут Навруз с учётом эпидситуации. Решение спецкомиссии

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова 16 марта провела расширенное заседание по организации праздника Навруз в Узбекистане с учётом эпидемиологической ситуации.

 

По данным Telegram-канала Koronavirus Info, на встрече отмечалось, что за последние дни «немного выросло» количество случаев COVID-19 среди населения. Поэтому соответствующим министерствам и ведомствам было поручено:

·провести праздничные мероприятияна открытых площадках — парках, аллеях и стадионах с учётом погодных условий;

·не допускать большого скопления людей во время праздничных мероприятий, контролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции посетителями;

·в целях недопущения массового скопления людей организовать небольшие мероприятия в махаллях.

 

Правоохранительные органы должны будут поддерживать общественный порядок и безопасность во время торжеств.

 

Спецкомиссия поручила провести праздники на местах на высоком художественном уровне с привлечением эстрадных певцов и артистов театра.

 

Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должна организовать работу ПЦР-лабораторий на полную мощность для раннего выявления коронавирусной инфекции среди населения, а также мероприятия по добровольной вакцинации групп населения, подверженных риску заражения коронавирусом.

 

«Учитывая сложившуюся серьёзную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией в некоторых зарубежных и соседних странах, рекомендовано провести обширную агитационную работу в нашей стране для предотвращения повторения таких случаев», — говорится в сообщении.

 

За последние пять дней в Ташкенте выросло число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19. Хокимият столицы заявил об усилении контроля над «соблюдением карантина» и обязательном ношении масок в общественном транспорте.

 

Позже городская администрация утвердила меры по усилению контроля за соблюдением карантинных ограничений на стройках и в такси, а также требований на массово-культурных мероприятиях и свадьбах. В случае ухудшения ситуации с 1 апреля их могут временно запретить. Хокимият также ограничил проведение собраний в своей системе.


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