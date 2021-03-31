Фильм "Две тысячи песен Фариды" отмечен на Всемирном фестивале азиатского кино

Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил премию на Всемирном фестивале азиатского кино (AWFF), сообщили в "Узбеккино".

Фильму "Две тысячи песен Фариды" режиссёра Ёлкина Туйчиева, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино", студией "Fox music cinema”, на 6-м ежегодном Азиатском всемирном кинофестивале (AWFF) в Лос-Анджелесе от имени аудитории присудили премию "The snow leopard award".

Аsian World Film Festival показывает лучшие фильмы в Лос-Анджелесе для признания и привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран Азиатского региона в целях укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.

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