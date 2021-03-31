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  • 17 март 2021 21:32
  • 31

Фильм "Две тысячи песен Фариды" отмечен на Всемирном фестивале азиатского кино

Фильм "Две тысячи песен Фариды" отмечен на Всемирном фестивале азиатского кино

Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил премию на Всемирном фестивале азиатского кино (AWFF), сообщили в "Узбеккино".

 

Фильму "Две тысячи песен Фариды" режиссёра Ёлкина Туйчиева, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино", студией "Fox music cinema”, на 6-м ежегодном Азиатском всемирном кинофестивале (AWFF) в Лос-Анджелесе от имени аудитории присудили премию "The snow leopard award".

 

Аsian World Film Festival показывает лучшие фильмы в Лос-Анджелесе для признания и привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран Азиатского региона в целях укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.

 

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