Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.
Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).
За ними следуют:
Ферганская область — 276 558 единиц;
Ташкентская область — 262 741;
Кашкадарьинская область — 223 733;
Андижанская область — 192 944;
Хорезмская область — 187 457;
Бухарская область — 180 478;
Наманганская область — 180 367;
Сурхандарьинская область — 150 574;
Каракалпакстан — 113 140;
Навоийская область — 75 039;
Джизакская область — 72 530;
Сырдарьинская область — 60 803.