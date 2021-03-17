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  • 17 март 2021 21:29
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Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане

Общее число зарегистрированных в Узбекистане автомобилей на 1 января составляло 2 767 126, рассказали в Государственном комитете по статистике.

 

На каждые 100 постоянных жителей страны приходилось восемь легковых машин.

Больше всего авто — в Ташкенте (467 176) и Самаркандской области (323 586).

За ними следуют:

Ферганская область — 276 558 единиц;

Ташкентская область — 262 741;

Кашкадарьинская область — 223 733;

Андижанская область — 192 944;

Хорезмская область — 187 457;

Бухарская область — 180 478;

Наманганская область — 180 367;

Сурхандарьинская область — 150 574;

Каракалпакстан — 113 140;

Навоийская область — 75 039;

Джизакская область — 72 530;

Сырдарьинская область — 60 803.

 

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